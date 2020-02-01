2020-02-01T19:43:41+03:00
Происшествия

На Северном проспекте иномарка сбила ребенка, который перебегал дорогу не красный свет

В состоянии средней тяжести мальчик госпитализирован
Петр КИБЕР
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На Северном проспекте кроссовер сбил ребенка. Фото: vk.com/dorinspbНа Северном проспекте кроссовер сбил ребенка. Фото: vk.com/dorinspb
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Очередное ДТП с участием детей произошло в Петербурге. На этот раз под колесами авто оказался 1-летний мальчик, перебегавший дорогу на красный сигнал светофора. Инцидент случился в Выборгском районе города.

- В 15:38 1 февраля, напротив дома 16 корп. 4 по Северному проспекту автомобиль «Пежо 4007» совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу на в зоне регулируемого перехода на запрещающий сигнал светофора, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От удара ребенок отлетел в сторону. Водитель иномарки остановился и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали ребенка в состоянии средней тяжести. Известно, что пострадавшим оказался мальчик 2012 года рождения.

Все обстоятельства ДТП выясняют инспектора Госавтоинспекции. Также предстоит установить, где были родители школьника в момент аварии и почему он бегал по дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Северном проспекте иномарка сбила ребенка, который перебегал дорогу не красный свет
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