Это была хорошая тренировка: Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Дюделанжем»

1 Февр. 2020 2020-02-01T20:15:01+03:00

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Легкая победа над «Дюделанжем» из Люксембурга, добытая «Зенитом» на сборе в Испании, не особо впечатлила наставника сине-бело-голубых. Класс команд был разным изначально, поэтому нынешнюю игру Сергей Семак назвал «хорошей тренировкой».

- Сегодня был хороший тренировочный матч. Моментами мы смотрелись неплохо, моментами — слишком пассивно: будем над этим работать, - приводит слова наставника пресс-служба «Зенита».

В матче с люксембуржцами сыграли практически все футболисты, которые приехали на сбор. Кому-то досталось больше времени, другим меньше, но проявить себя мог каждый. В ворота даже стал Андрей Лунев, бывший долгое время вне состава.

А вот Кокорина в составе не оказалось, да и не могло. Отказавшись ехать в аренду в «Сочи», он оказался в «Зените-2». Ситуацию в очередной раз прокомментировал Сергей Семак.

- Я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, но все решается на уровне руководства, - заявил главный тренер.

Что касается результатов матча с «Дюделанжем», то он закончился со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Мячи забили Осорио, Смольников, Дриусси и Сутормин (с пенальти).

ИСТОЧНИК KP.RU