Алжирец-нелегал украл 35 тысяч рублей из кармана петербургского пенсионера

1 Февр. 2020 2020-02-01T20:39:18+03:00

Инцидент произошел в одном из крупных торговых центров у площади Восстания

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Необычного злоумышленника удалось задержать оперативникам угрозыска. В руки стражей порядка попался нелегальный мигрант из Алжира, который в ТЦ «Невский Центр» вытащил из кармана зазевавшегося пенсионера кошелек с крупной суммой денег.

- За кражу 35650 рублей из кармана куртки задержан гражданин Республики Алжир 1969 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавшим оказался 62-летний пенсионер, проживающий в Калининском районе Санкт-Петербурга. Похищенное ему вернули.

Сам алжирец был доставлен в отделение полиции, где выяснилось, что в Россию он приехал по туристической визе, но уехать «забыл». Срок разрешения на пребывание закончился еще в декабре. В Петербурге мужчина жил в апартаментах на Невском проспекте и регистрацией себя не утруждал.

Теперь уроженец африканского континента рискует задержаться в России еще на некоторое время. Статья 158 «Кража» предусматривает ответственность до пяти лет тюрьмы, впрочем также предусмотрен штраф или исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU