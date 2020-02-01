Петербурженка «заминировала» Кировский завод из-за того, что ее мужу не платили зарплату

1 Февр. 2020 2020-02-01T20:55:49+03:00

О бомбе она сообщила от имени директора фирмы, в которой трудится ее супруг

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Утро пятницы, 31 января началось для правоохранительных органов привычной проверкой «заминированных» судов, школ и других учреждений. Но в этот раз в список попал и Кировский завод. Причем сообщение о заложенной бомбе пришло по телефону от жительницы Канонерского острова, которой об этом, якобы, сообщил некий малознакомый мужчина

- В 09:17 через экстренный номер 112 поступило сообщение от женщины 1964 года рождения, неработающей, о том, что Кировский завод заминирован, - сообщает источник в правоохранительных органах.

И пока одни стражи порядка вместе с охранниками прочесывали Кировский завод, людей с территории огромного предприятия также пришлось эвакуировать, то другие уже ехали в сторону Канонерки.

Там звонившая и была задержана. В разговоре по душам она призналась, что о бомбе сообщила от имени директора одного ООО, в котором ее гражданский муж трудится водителем. Супругу долгое время не платят зарплату и таким образом женщина хотела навредить руководителю фирмы-должника.

Теперь к проблемам пары добавилось и уголовное дело по статье за заведомо ложное сообщение о теракте. Даме грозит крупный штраф, принудительные работы или ограничение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU