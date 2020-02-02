Появилось видео горящего в Петербурге бизнес-центра «Лениздат»
Пожар в бизнес-центре «Лениздат» на набережной реки Фонтанки поставил Петербург на уши. В пятиэтажном здании вспыхнул четвертый этаж. Люди из окон звали на помощь. К счастью, всех эвакуировали.
– Из здания различными способами эвакуировали пять человек, – отмечают в ГУ МЧС по Петербургу. – Никто не пострадал.
В Петербурге горит бизнес-центр «Лениздат».Видео: vk.com/spb_today
Чтобы разместить эвакуированных людей, «Пассажиравтотранс» направил к «Лениздату» два автобуса.
По последним данным, распространение огня удалось остановить (на это 70 спасателям и 20 спецмашинам понадобилось около двух часов). Теперь пожарным остается потушить 200 квадратных метров помещений четвертого этажа. Воду берут, в том числе, из Фонтанки с помощью рукавов.
Распространение огня удалось остановить. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
От бизнес-центра поднимаются клубы густого дыма. Безопасность воздуха в районе «Лениздата» контролирует специальная передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
ИСТОЧНИК KP.RU