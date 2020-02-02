2020-02-02T12:02:57+03:00
Происшествия

Появилось видео горящего в Петербурге бизнес-центра «Лениздат»

Чтобы справиться с огнем, пожарным пришлось брать воду из соседней Фонтанки [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Из здания различными способами эвакуировали пять человек. Фото: ГУ МЧС по Санкт-ПетербургуИз здания различными способами эвакуировали пять человек. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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Пожар в бизнес-центре «Лениздат» на набережной реки Фонтанки поставил Петербург на уши. В пятиэтажном здании вспыхнул четвертый этаж. Люди из окон звали на помощь. К счастью, всех эвакуировали.

– Из здания различными способами эвакуировали пять человек, – отмечают в ГУ МЧС по Петербургу. – Никто не пострадал.

В Петербурге горит бизнес-центр «Лениздат».Видео: vk.com/spb_today

Чтобы разместить эвакуированных людей, «Пассажиравтотранс» направил к «Лениздату» два автобуса.

По последним данным, распространение огня удалось остановить (на это 70 спасателям и 20 спецмашинам понадобилось около двух часов). Теперь пожарным остается потушить 200 квадратных метров помещений четвертого этажа. Воду берут, в том числе, из Фонтанки с помощью рукавов.

Распространение огня удалось остановить. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Распространение огня удалось остановить. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

От бизнес-центра поднимаются клубы густого дыма. Безопасность воздуха в районе «Лениздата» контролирует специальная передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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