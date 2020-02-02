2020-02-02T12:51:56+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали молодого человека, который зарезал водителя троллейбуса в парке Александрино

Еще один водитель получил ножевое ранение в грудь
Анна ПОСЛЯНОВА
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Мужчина нигде не работает, зато уже дважды был судим.Мужчина нигде не работает, зато уже дважды был судим.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С ножом на двух водителей Троллейбусного парка №1 в ночь на 1 февраля бросился молодой петербуржец в парке Александрино. В результате 45-летний водитель принял ножевой удар грудью и отправился в хирургическое отделение одной из петербургских больницы, а вот его 54-летний напарник погиб на месте, не дождавшись «скорой». Мужчине хватило одного удара…

Накануне вечером опергруппа нагрянула домой к предполагаемому убийце – к 23-летнему соседу выжившего водителя. Молодой человек нигде не работает, зато уже дважды был судим: пять лет назад его посадили на четыре года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но, выйдя досрочно, он вновь попал за решетку по той же статье.

– Дома у подозреваемого нашли следы рук одного из потерпевших и одежду погибшего, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

На молодого рецидивиста завели уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Сейчас мужчина задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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