2020-02-02T14:02:33+03:00
Происшествия

Задержан мужчина, который пытался сжечь «коктейлем Молотова» храм апостола Петра в Веселом Поселке

На пиромана завели уголовное дело по статье «Вандализм»
Анна ПОСЛЯНОВА
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В квартире хулигана нашли одежду со следами горючей жидкости и подкопченную пробку с фитилем.В квартире хулигана нашли одежду со следами горючей жидкости и подкопченную пробку с фитилем.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА
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В церковь с «коктейлем Молотова» в ночь на 1 февраля наведался 34-летний петербуржец. Приезжий из Братска Иркутской области подошел к ограждению храма апостола Петра на Искровском проспекте и бросил в сторону здания горящую бутылку.

– Возгорания не произошло, – сообщает «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Закопчена стена храма. Никто не пострадал.

Спасатели сообщили о подозрительном инциденте полиции. О том, что произошло, правоохранители узнали, просмотрев записи камер уличного наблюдения.

К счастью, возгорания не произошло, никто не пострадал. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

К счастью, возгорания не произошло, никто не пострадал.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

В тот же вечер домой к пироману наведались люди в форме. Мужчину задержали прямо в парадной дома, где он живет. В квартире нашли одежду со следами горючей жидкости и подкопченную пробку с фитилем.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Вандализм» – и пока отпустили под обязательство о явке. За неудачную попытку сжечь храм ему грозит до 40 000 рублей штрафа или до трех месяцев под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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