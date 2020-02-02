2020-02-02T15:20:39+03:00
Происшествия

Мигрант на иномарке погиб в аварии и отправил в больницу шестерых пассажиров маршрутки

Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу
Анна ПОСЛЯНОВА
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Водитель автобуса среагировать на выскочивший сбоку «Цивик» не успел. Фото: vk.com/spb_todayВодитель автобуса среагировать на выскочивший сбоку «Цивик» не успел. Фото: vk.com/spb_today
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Об итогах страшной ночной аварии на Свердловской набережной сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. В результате столкновения легковушки и маршрутки у дома №18 вчера около 23 часов погиб один человек и получили травмы еще шестеро.

За рулем «Хонда Цивик» находился 33-летний приезжий из Узбекистана. По какой-то причине мужчина не справился с управлением.

– Автомобиль выехал на встречную полосу через разделительный бордюр, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего, по данным правоохранителей, в аварии участвовало четыре автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

Всего, по данным правоохранителей, в аварии участвовало четыре автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

На встречке легковушка столкнулась с маршрутным «ПАЗом» №530, который ходит от площади Ленина до Всеволожска. Им управлял 43-летний водитель. Мужчина был трезвым, но среагировать на выскочивший сбоку «Цивик» все же не успел.

– Травмы получили шесть пассажиров маршрутки, – сообщает источник в правоохранительных органах. – Все они в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Мариинскую и Александровскую больницы.

Водитель «Хонды» скончался на месте.

Чтобы эвакуировать потерпевших и растащить машины, пришлось перекрывать проезд в сторону Володарского моста. Всего, по данным правоохранителей, в аварии участвовало четыре автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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