У петербургской студентки силой отобрали телевизор, две игровых приставки и мейн-куна

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:58:10+03:00

В тот же день, 1 февраля, предполагаемых грабителей задержали, а кота изъяли. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Породистый кот стал добычей грабителей, которые взломали замок в квартиру дома №18 корпус 1 по проспекту Авиаконструкторов. Ее хозяйка-арендатор – 23-летняя студентка Российского государственного университета правосудия – поздним вечером ушла в гости к соседу. А когда ранним утром вернулась, то столкнулась в дверях с тремя преступниками, которые скрывали свои лица за масками и шарфами.

– Из квартиры похитили плазменный телевизор стоимостью 30 000 рублей, две игровых приставки за 17 000 и 15 000 рублей, а также кота породы мейн-кун, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Общая сумма ущерба составила 62 000 рублей.

Убегая, преступники оттолкнули девушку, из-за чего она упала. Досталось и ее молодому соседу, который как раз вышел вынести мусор: его огрели лопатой по голове.

В тот же день, 1 февраля, предполагаемых грабителей задержали. Ими оказались молодые люди 18-21 года. У них нашли и изъяли и технику, и кота. Теперь юным преступникам грозит до семи лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU