2020-02-02T17:43:00+03:00
Происшествия

Во время уборки в заброшенных казармах на Римского-Корсакова нашли труп, связанный проводами

Тело было «упаковано» в зеленый плед и пакеты
Анна ПОСЛЯНОВА
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На месте предполагаемого преступления, коим стал региональный памятник, нашли улики.На месте предполагаемого преступления, коим стал региональный памятник, нашли улики.Фото: Яндекс.Карты
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На мертвеца наткнулся 44-летний приезжий, который проводил уборку в заброшенном доме-памятнике на проспекте Римского-Корсакова – казармах Морского гвардейского экипажа XVIII века. Тело обнаружили днем 1 февраля в одном из помещений первого этажа.

– Труп неизвестного мужчины найден завернутым в зеленоватый плед и простыню, перевязанным серым электропроводом, с надетыми на голову и ноги черными полиэтиленовыми пакетами, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Тело находится в состоянии сильных гнилостных изменений.

Тело отвезли в морг. Специалистам предстоит установить причину смерти мужчины, определить его возраст и, если удастся, личность.

Тем временем на месте предполагаемого преступления, коим стал региональный памятник, нашли улики. Возможно, по оставленным следам правоохранители выйдут на убийцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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