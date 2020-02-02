Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с метели

2 Февр. 2020 2020-02-02T19:03:54+03:00

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Погода продолжает играть с петербуржцами. Уже завтра городу обещают метель, зато сегодняшнее воскресенье установило рекорд и стало самым теплым за 27 лет.

– Сегодня в полдень температура воздуха в Петербурге достигла плюс 4,6 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в этот день в 1993 году, – сообщил в сети ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Таким образом, установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 2 февраля.

Покорив очередную вершину, столбик термометра двинется вниз. Ночью специалисты Северо-Западного Росгидромета обещают от нуля до плюс двух градусов, но вскоре плюс сменится на минус: утром и днем в понедельник, 3 февраля, прогнозируют до двух градусов ниже нуля.

– Днем слабая метель, – предупреждают синоптики. – Умеренные осадки в виде снега, порывы ветра вплоть до сильного, гололедица.

Вторник, 4 февраля, будет еще холоднее, воздух прогреется лишь до минус четырех-шести градусов. Зато осадков не предвидится.

Ну, а в среду, 5 февраля, Петербургу и вовсе пророчат девять градусов ниже нуля и небольшой снег ближе к вечеру.

Самые морозные сутки, по данным Гидрометцентра России, выпадут на пятницу, 7 февраля: Петербургу обещают до минус 10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU