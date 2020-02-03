2020-02-03T08:06:15+03:00
Общество

В первый понедельник февраля Петербург накроет слабая метель

Последний зимний месяц в городе на Неве будет морозный
Лилия КОЗЛОВА
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Неделя в Петербурге начнется с метели и гололедицыНеделя в Петербурге начнется с метели и гололедицыФото: Артем КИЛЬКИН
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Неожиданно к февралю в Петербург пришла зима. Погода решила все же перемениться. Поэтому первая неделя последнего зимнего месяца ожидается холодной. В понедельник, 3 февраля, в городе на Неве ожидается снег и даже слабая метель. Будьте осторожны, на дорогах очень скользко из-за гололеда.

- Небольшие, днем местами умеренные осадки ночью в виде дождя и мокрого снега, днем - в виде снега. Днем ветер западный, северо-западный, местами сильные порывы, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды».

Ночью температура воздуха держалась на отметке в 0 плюс 2 градуса, а вот днем ожидается понижение до минус 2 градусов.

Во вторник температура воздуха в течение суток опустится до минус 4-6 градусов. Также ожидается местами небольшой снег и сильные порывы ветра. К среде температура упадет еще ниже: ночью до минус 7-9 градусов, днем потеплеет до минус 2-4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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