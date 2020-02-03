Лихач на BMW снес светофор, врезался в столб на Арсенальной набережной и сбежал

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:23:47+03:00

Лихач на BMW снес светофор на Арсенальной набережной и сбежал с места ДТП Фото: принтскрин видео.

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Водитель BMW X3 предпочел уйти от ответственности вместо того, чтобы по закону разбираться с последствиями своих ошибок. В ночь на понедельник, 3 февраля, лихач на иномарке не смог ровно проехать по дороге, а вместо этого устроил крушение на дороге – снес светофор и въехал в столб на Арсенальной набережной. После этого ДТП он поспешил оставить машину и продолжить движение пешком.

- Блин, такой важный светофор завалили, - сокрушаются в соцсетях петербургские автомобилисты, представляя, какие утром их ожидают на набережной пробки.

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП и опубликовали его в сеть. Однако самого виновника аварии на месте застать не удалось. Комментаторы в соцсети предположили, что автомобилист отправился писать заявление об угоне машины. А другие и вовсе обвинили во всех столб, который «перебегал дорогу в неположенном месте».

BMW снес светофор и столб на Арсенальной набережной в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU