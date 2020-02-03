Автобус насмерть сбил мужчину по дороге из Петербурга

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:48:52+03:00

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В Ленинградской области произошла трагедия на дороге. Вечером в воскуренье, 2 февраля, когда солнце уже давно зашло за горизонт, на 1 километре автодороги Песочное – Киссолово во Всеволожском районе, автобус сбил пешехода. Удар оказался такой силы, что человек скончался на месте до приезда кареты скорой помощи.

- Авария произошла около 22:40 часов. За рулем автобуса «Луидор» находился 57-летний водитель. В это время он ехал уже один, без пассажиров. На 1 километре дороги он сбил человека, мужчину на вид лет 35-40, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Столкновение произошло вне зоны пешеходного перехода. Из-за того, что водитель не успел сбросить скорость и вырулить, мужчина попал под колеса и умер от удара на месте.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU