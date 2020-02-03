Безработный домогался и трогал девочек в коридоре общежития в Тихвине

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:38:42+03:00

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В городе Тихвин Ленинградской области появился мужчина, который вместо работы ходил в общежитие, чтобы приставать к маленьким девочкам. Он домогался до детей и днем и вечером в общественном коридоре дома 3 по 1-му Микрорайону. Когда матери пострадавших узнали об этом, то 2 февраля написали коллективное заявление в полицию.

- Женщины рассказали, что произошло два инцидента с их детьми – девочками 10 и 14 лет. Первый раз неизвестный мужчина начал приставать к ребенку в коридоре около 20 часов вечера 30 января, второй случай произошел около 14 часов дня 1 февраля, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Каждый раз мужчина пытался совершить развратные действия, однако девочкам удавалось сбежать.

В тот же день, после заявления, полиция задержала подозреваемого извращенца. Им оказался 36-летний безработный, приезжий из Коми. На данный момент мужчина проживает в доме по соседству, куда он ходил трогать девочек.

Сейчас подозреваемый задержан, и полиция проводит ряд действий для того, чтобы установить все детали и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU