2020-02-03T09:57:35+03:00
Происшествия

Деревянная баня в Озерках сгорела дотла

Из-за сильного дыма и пожарных машин автомобилисты встали в пробку на переезде [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за горящей бани в Озерках образовалась пробкаИз-за горящей бани в Озерках образовалась пробкаФото: принтскрин видео.
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Совсем не «с легким паром» вышло утро в Озерках в одном из банных комплексов. Около 8 часов, когда жители севера Петербурга отправлялись на работу, возле железнодорожного переезда Озерки-Шувалово произошел мощный пожар. Огонь полностью охватил деревянное здание парной. Пламя оказалось такой мощности, что поднялось выше деревьев, а дым завалил все в округе.

- Уже не первый раз горит. Видимо, так очень горячо, - иронично встретили новость о ЧП в соцсетях жители Петербурга.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Больше не повезло автомобилистам, которые и так каждое утро стоят на железнодорожном переезде в пробке. А теперь затор увеличился еще и из-за пожарных машин.

- Пожарки перегородили дорогу. Проезда нет. Все разворачивают, - сообщил один из автомобилистов, попавший в затор.

На данный момент огонь уже потушен, однако у специалистов впереди еще много работы по полной ликвидации тлеющих остатков, а также выяснению причин пожара.

Деревянная баня в Озерках сгорела мощным пламенем .

ИСТОЧНИК KP.RU

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