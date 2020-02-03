Цена на билет в Эрмитаж поднимется с 4 февраля

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:59:30+03:00

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Государственный Эрмитаж поднимает стоимость единого входного билета. Главный музей Петербурга вводит изменения с 4 февраля 2020 года. Стоимость посещения возрастет до 800 рублей, но только для иностранных туристов. Для россиян и граждан Республики Беларусь ничего не изменится.

- Полная стоимость единого билета в Эрмитаж, который позволяет в течение одного дня посетить Основной музейный комплекс (Зимний дворец, Старый, Малый и Новый Эрмитаж), Зимний дворец Петра I, Восточное крыло Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, с 4 февраля 2020 года составляет 800 рублей, - появилась информация на сайте государственного музея.

Для россиян и белорусов стоимость посещения Эрмитаже сохранится – 400 рублей. Важно, что право на бесплатный вход имеют дети, учащиеся и студенты вне зависимости от гражданства.

Также бесплатно полюбоваться искусством могут все посетители в каждый третий четверг месяца, в День Эрмитажа 7 декабря и 18 мая в Международный день музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU