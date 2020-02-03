2020-02-03T11:15:50+03:00
Происшествия

Молодой гастарбайтер сгорел в строительной бытовке

Пожар произошел ночью 2 февраля на Большом Сампсониевском проспекте
Петр КИБЕР
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При пожаре в бытовке погиб 19-летний строитель.При пожаре в бытовке погиб 19-летний строитель.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Выборгского района проводит проверку по факту ЧП на Большом Сампсониевском проспекте, где после пожара в бытовке было обнаружено тело молодого мужчины. По предварительным данным, это приезжий из Средней Азии, работавший здесь же.

- 2 февраля в 02:23 от диспетчера службы «01» поступило сообщение, что на строительной площадке, расположенной по адресу Большой Сампсониевский пр. д. 66, горят бытовки, при этом рядом много людей, которые мешают работе пожарных, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место полицейские навели порядок и установили, что причиной суматохи стала гибель молодого гастарбайтера. По предварительным данным, тело мужчины 2000 года рождения сильно обгорело, но признаков насильственной смерти нет.

Предположительно, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки. Параллельно в отделение были забраны 25 мигрантов, 10 из которых оказались нелегалами. Им выписали административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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