2020-02-03T11:35:51+03:00
Общество

В первый рабочий день февраля Петербург встал в пробки

Наиболее загруженными магистралями стали Приморский проспект, Стачек, Заневский и Косыгина
Лилия КОЗЛОВА
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Утром Петербург встал в километровые пробкиУтром Петербург встал в километровые пробкиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Первый понедельник февраля в Петербурге оказался более загружен автомобилями, чем обычно. Утром 3 февраля пробки составили 6 баллов, что на 1 балл больше привычного. Самые большие заторы в 7 баллов образовались на Приморском проспекте, проспекте Стачек в сторону центра, а также в том же направлении Заневский и проспект Косыгина.

- Крупнейшими пробками утром 3 февраля стали на внутренней стороне КАД. Затор растянулся от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса на 6,5 километров. Пробка в 5,5 километров собралась на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина от КАД до Заневского проспекта, - говорится в данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая долгая пробка в 2 часа 10 минут образовалась в девятом часу утра на Планерной улице. Она растянулась на 3,7 километров.

Также автомобилисты встряли на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице. Так пробка в 4,2 километра растянулась от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Затор продержался 1 час 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В первый рабочий день февраля Петербург встал в пробки