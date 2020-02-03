2020-02-03T11:38:59+03:00
Общество

Между Петербургом и Москвой в феврале пустят дополнительные «Ласточки»

Они удовлетворят повышенный спрос на билеты
Петр КИБЕР
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В феврале между Петербургом и Москвой пустят дополнительные две "Ласточки".В феврале между Петербургом и Москвой пустят дополнительные две "Ласточки".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Железнодорожное направление Москва-Петербург-Москва всегда было одним из самых оживленных в России. Несмотря на десятки составов, в том числе скоростных «Сапсанов», пользуются спросом и электрички «Ласточки», курсирующие между столицами. Чтобы удовлетворить большой спрос, в феврале из станет еще больше.

- Учитывая высокий спрос у пассажиров на перевозку между Москвой и Санкт-Петербургом в дополнение к действующему графику движения ОАО «РЖД» назначает поезда «Ласточка», - сообщает пресс-служба компании.

Из Москвы в Северную столицу дополнительная «Ласточка» отправится 7 февраля. Поезд уйдет с Ленинградского вокзала в 16:53 и, сделав остановки в Твери, Вышнем Волочке, Бологом и Чудово, прибудет в на Московский вокзал в 0:45.

Обратный поезд из Санкт-Петербурга назначен14 февраля. В 11:35 «ласточка» отправится в путь и с остановками в Чудово, Малой Вишере, Окуловке, Угловке, Бологом и Твери, приедет в Москву в 18:17.

Билеты стоят 1476 и 1668 рублей соответственно. Они уже есть в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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