2020-02-03T12:00:46+03:00
Происшествия

У пьяной жительница Сланцев умер грудной ребенок

Тело мертвого младенца горе-мать обнаружила только днем после попойки
Лилия КОЗЛОВА
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У пьяной жительница Сланцев умер грудной ребенокУ пьяной жительница Сланцев умер грудной ребенокФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В городе Сланцы в Ленинградской области умер полуторамесячный младенец. Труп малыша был обнаружен в два часа дня в воскресенье, 2 февраля. Примечательно, что последний раз мать ребенка видела его живым, когда укладывала спать в три часа ночи. Сама при этом она была пьяная.

- Полиция приехала на вызов в дом 10 по улице Свердлова. Оказалось, что мать мертвого малыша снимает комнату в квартире у 42-летней хозяйки. Ночью женщины вместе распивали алкоголь до трех часов ночи. После этого хозяйка квартиры покормила полуторамесячного малыша, отдала его матери, и все легли спать, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Труп малыша женщины обнаружили только в два часа дня и вызвали службы. Тело было направлено в морг для установления причин смерти.

Также у 26-летней матери служба опеки забрала двух несовершеннолетних сыновей 5-ти и 9-ти лет. Они находятся в Сланцевской больнице. Известно, что все дети были от одного отца. Однако семья сама по себе не полная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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