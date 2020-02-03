2020-02-03T12:19:58+03:00
Происшествия

Два трупа, порошок и свернутая купюра в 500 рублей нашлись в съемной квартире на улице Белышева

Погибшими оказались молодые уроженцы Ямало-Ненецкого автономного округа
Петр КИБЕР
Поделиться:
В съемной квартире в Невском районе нашли двух погибших мужчин.В съемной квартире в Невском районе нашли двух погибших мужчин.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Полицейские Невского района выясняют причины гибели двух молодых мужчин, тела которых были найдены ночью 2 февраля в съемной квартире на улице Белышева. По телефону 112 позвонил знакомый погибших.

- Около 2:20 2 февраля поступило сообщение от мужчины 1991 года рождения, что в одной из квартир многоэтажного дома он обнаружил два трупа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место оперативники обнаружили самого звонившего, а также тела молодых мужчин. Позднее стало известно, что погибшими были родственники, уроженцы Ямало-Ненецкого автономного округа. Оба - 1992 года рождения. Один был безработным, а другой - студент 5 курса Российского гидрометеорологического университета.

На место трагедии был найден белый порошок и свернутая трубочкой 500-рублевая купюра, через которую вдыхали наркотик. Сейчас все отправлено на экспертизу, обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закладчика с 17 граммами наркотиков задержали в Петербурге
За год автопроизводство в Петербурге снизилось на 1%, экспорт вырос на 36%
Работницу УФСИН осудили за сокрытие подпольного производства сигарет на территории тюрьмы в Петербурге
Влюбленная парочка поругалась с таксистом и угнала у него машину в Ленобласти
Три человека погибли при пожаре в Никольском
Водитель разбился насмерть, влетев в отбойник на КАД
Подозрение на коронавирус не подтвердилось у жительницы Ленобласти
Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Гатчине
МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге
Два трупа, порошок и свернутая купюра в 500 рублей нашлись в съемной квартире на улице Белышева
У пьяной жительница Сланцев умер грудной ребенок
Между Петербургом и Москвой в феврале пустят дополнительные «Ласточки»
В первый рабочий день февраля Петербург встал в пробки