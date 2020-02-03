Два трупа, порошок и свернутая купюра в 500 рублей нашлись в съемной квартире на улице Белышева

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:19:58+03:00

В съемной квартире в Невском районе нашли двух погибших мужчин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Полицейские Невского района выясняют причины гибели двух молодых мужчин, тела которых были найдены ночью 2 февраля в съемной квартире на улице Белышева. По телефону 112 позвонил знакомый погибших.

- Около 2:20 2 февраля поступило сообщение от мужчины 1991 года рождения, что в одной из квартир многоэтажного дома он обнаружил два трупа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место оперативники обнаружили самого звонившего, а также тела молодых мужчин. Позднее стало известно, что погибшими были родственники, уроженцы Ямало-Ненецкого автономного округа. Оба - 1992 года рождения. Один был безработным, а другой - студент 5 курса Российского гидрометеорологического университета.

На место трагедии был найден белый порошок и свернутая трубочкой 500-рублевая купюра, через которую вдыхали наркотик. Сейчас все отправлено на экспертизу, обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU