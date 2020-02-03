МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:22:17+03:00

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Погода в Петербурге меняется как в калейдоскопе. То была оттепель, потом, вечером субботы похолодало и насыпало снега, а уже под утро воскресенья пошел дождь и все смыл. Но с понедельника синоптики вновь обещают небольшие заморозки. Вместе с ними в город придет и сильный ветер.

- 3 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-западного ветра местами 17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Учитывая это и гололед на дорогах, особенно внимательными надо быть водителям. Из-за неблагоприятных метеоусловий в городе уже произошло несколько серьезных ДТП.

Синоптики объясняют, что погоду в городе пока определяет холодная часть уходящего циклона. При этом в ближайшие дни станет еще прохладнее. Если в понедельник днем ожидается около ноля, то во вторник термометры покажут -5 градусов днем и до -8 ночью. В среду - до трех градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU