Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Гатчине
Жительница Гатчины в Ленинградской области стала жертвой недобросовестного таксиста. В ночь на воскресенье, 2 февраля, 46-летняя женщина, работающая кассиром в сетевом магазине, возвращалась домой. Вечером она выпила, поэтому решила вызвать машину. Однако водитель решил воспользоваться ее слабым положением и изнасиловал.
- Как пояснила пострадавшая, около 2 часов ночи водитель такси остановил машину марки «Шкода Рапид» возле дома 11/3 по улице Крупской, а не по месту назначения. Там, применив физическую силу, таксист напал на женщину и изнасиловал ее в автомобиле, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
После того как таксист надругался над пассажиркой, он выпустил ее из машины. Женщина самостоятельно добралась домой. Полиции она рассказала, что приметы насильника не запомнила.
Под подозрение попал 33-летний гражданин Кыргызстана, который приехал в конце апреля 2019 года в Петербург с целью работы. На данный момент он объявлен в розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU