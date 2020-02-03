Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Гатчине

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:39:51+03:00

Женщина возвращалась домой ночью и оказалась заперта в машине с недобросовестным водителем

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Жительница Гатчины в Ленинградской области стала жертвой недобросовестного таксиста. В ночь на воскресенье, 2 февраля, 46-летняя женщина, работающая кассиром в сетевом магазине, возвращалась домой. Вечером она выпила, поэтому решила вызвать машину. Однако водитель решил воспользоваться ее слабым положением и изнасиловал.

- Как пояснила пострадавшая, около 2 часов ночи водитель такси остановил машину марки «Шкода Рапид» возле дома 11/3 по улице Крупской, а не по месту назначения. Там, применив физическую силу, таксист напал на женщину и изнасиловал ее в автомобиле, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После того как таксист надругался над пассажиркой, он выпустил ее из машины. Женщина самостоятельно добралась домой. Полиции она рассказала, что приметы насильника не запомнила.

Под подозрение попал 33-летний гражданин Кыргызстана, который приехал в конце апреля 2019 года в Петербург с целью работы. На данный момент он объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU