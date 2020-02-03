Водитель разбился насмерть, влетев в отбойник на КАД

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:03:41+03:00

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Жесткая авария с летальным исходом произошла утром в понедельник, 3 февраля, на Кольцевой автодороге в Петербурге. Напротив порта «Бронка» на скользкой дороге не справился с управлением 28-летний водитель на старенькой иномарке Opel Astra. Машину на скорости разнесло об отбойник, уничтожив полностью всю левую сторону автомобиля.

- Авария произошла около 10:29 часов в понедельник, 3 февраля, на внутреннем кольце КАД у съезда на порт «Бронка». Водитель не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на силовое ограждение, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

Удар оказался очень сильный и водитель от мощных травм умер на месте. Спасателям пришлось доставать его тело, распиливая части машины, которыми его прижало в салоне.

На данный момент на месте работают спасательные службы и сотрудники дорожной инспекции, которые проводят проверку и выясняют все причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU