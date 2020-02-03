2020-02-03T13:26:27+03:00
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Никольском

Полиция проверяет версию об убийстве
Петр КИБЕР
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При пожаре в Никольском погибли три человека.При пожаре в Никольском погибли три человека.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Страшную находку обнаружили при разборе завалов пожарные, которые тушили частный дом в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области. На пепелище спасатели обнаружили тела трех человек.

- 3 февраля в 04:40 в ОМВД России по Тосненскому району поступило сообщение от заместителя начальника государственного пожарного надзора при разборе завалов на улице Зеленая в Никольском обнаружено три трупа, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, все погибшие - мужчины. Прибывшие на место оперативники предполагают, что их смерть могла быть не случайной. Версия об убийстве - одна из приоритетных. Сейчас трупы направлены в морг на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция и пожарные следователи ищут свидетелей инцидента. Всех жителей Никольского, которые могут что-то сообщить, просят обращаться в местные отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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