Три человека погибли при пожаре в Никольском

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:26:27+03:00

При пожаре в Никольском погибли три человека. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Страшную находку обнаружили при разборе завалов пожарные, которые тушили частный дом в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области. На пепелище спасатели обнаружили тела трех человек.

- 3 февраля в 04:40 в ОМВД России по Тосненскому району поступило сообщение от заместителя начальника государственного пожарного надзора при разборе завалов на улице Зеленая в Никольском обнаружено три трупа, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, все погибшие - мужчины. Прибывшие на место оперативники предполагают, что их смерть могла быть не случайной. Версия об убийстве - одна из приоритетных. Сейчас трупы направлены в морг на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция и пожарные следователи ищут свидетелей инцидента. Всех жителей Никольского, которые могут что-то сообщить, просят обращаться в местные отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU