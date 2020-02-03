Влюбленная парочка поругалась с таксистом и угнала у него машину в Ленобласти

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:21:12+03:00

Влюбленная парочка поссорилась с таксистом и угнала у него машину Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Пассажиры такси поссорились с водителем и решила самостоятельно доехать до дома, отняв у него машину. В ночь на воскресенье, 2 февраля, около 1:26 часов в полицию обратился 45-летний гражданин Кыргызстана, который работает в одном из сервисов такси. Он рассказал, что на него напали пассажиры и угнали машину.

- Мужчина пояснил, что он вез мужчину с женщиной. Между ним и пассажирами возник конфликт, из-за которого водитель остановил машину около 1:15 часов ночи у дома 252/2 в деревне Новосаратовка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Все вышли на улицу, где продолжилась ссора. Пассажир сначала начал угрожать таксисту ножом, потом брызнул ему в лицо из газового баллончика, и вместе с возлюбленной сел в машину и уехал в неизвестном направлении, бросив водителя на улице.

Спустя 40 минут после заявления, полиция нашла угнанный автомобиль в поселке имени Свердлова на повороте на улицу Овцинскую. Позже у дома 45 поселка Свердлова-1 была задержана подозреваемая 29-летняя женщина. Ее 40-летнего сожителя, у которого оказалось большое криминальное прошлое, разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU