2020-02-03T13:55:07+03:00
Происшествия

Работницу УФСИН осудили за сокрытие подпольного производства сигарет на территории тюрьмы в Петербурге

За свою провинность начальница центра трудовой адаптации осужденных заплатила штраф
Лилия КОЗЛОВА
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За сокрытие производства поддельного табака на территории тюрьмы, работница УФСИН Петербурга получила штрафЗа сокрытие производства поддельного табака на территории тюрьмы, работница УФСИН Петербурга получила штрафФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Невский районный суд Петербурга в понедельник, 3 февраля, прекратил уголовное в отношении начальницы Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии номер 7 УФСИН. Женщина обвинялась в том, что закрывала глаза на производство подпольных сигарет на территории тюрьмы.

- С 1 ноября 2015 года по 29 января 2016 года занимая должность в УФСИН, женщина скрывала факт незаконного производства табачных изделий маркированных заведомо поддельными специальными марками, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

О том, что на территории тюрьмы производят поддельные сигареты, женщина не стала сообщать своему начальству. В результате, это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, выразившихся в функционировании на территории исправительного учреждения производства табачных изделий.

Обвиняемая вину признала. Указала, что загладила причиненный вред, согласна с прекращением уголовного дела и назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Работницу УФСИН осудили за сокрытие подпольного производства сигарет на территории тюрьмы в Петербурге
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