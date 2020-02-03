Закладчика с 17 граммами наркотиков задержали в Петербурге
Сотрудники транспортной полиции задержали на железнодорожной станции «Ланская» в Петербурге так называемого закладчика. Как стало известно в понедельник, 3 февраля, правоохранители остановили мужчину и провели личный досмотр. Оказалось, что это наркокурьер, у которого при себе пробирки с кристаллами.
- В кармане куртки у мужчины было обнаружено 32 пластиковых контейнера с кристаллообразным веществом зеленого и красного цветов. Позже экспертиза установила, что это наркотическое вещество – альфа-ПВП или более известное как «соль». Общая масса – 17 грамм, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.
Выяснилось, что наркокурьер должен был разместить контейнеры в разных частях города в качестве так называемых «закладок». За каждую такую «закладку» он получал денежное вознаграждение в сумме 600 рублей.
Оказалось, что задержанный на данный момент нигде официально не работает, а раньше он дважды привлекался к уголовной ответственности за грабеж и незаконный оборот наркотиков.
По факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU