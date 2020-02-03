Закладчика с 17 граммами наркотиков задержали в Петербурге

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:14:22+03:00

Наркокурьеру в Петербурге грозит до 10 лет тюрьмы за закладки / Фото: УТ МВД России по СЗФО

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за нелегальный заработок

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Сотрудники транспортной полиции задержали на железнодорожной станции «Ланская» в Петербурге так называемого закладчика. Как стало известно в понедельник, 3 февраля, правоохранители остановили мужчину и провели личный досмотр. Оказалось, что это наркокурьер, у которого при себе пробирки с кристаллами.

- В кармане куртки у мужчины было обнаружено 32 пластиковых контейнера с кристаллообразным веществом зеленого и красного цветов. Позже экспертиза установила, что это наркотическое вещество – альфа-ПВП или более известное как «соль». Общая масса – 17 грамм, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Выяснилось, что наркокурьер должен был разместить контейнеры в разных частях города в качестве так называемых «закладок». За каждую такую «закладку» он получал денежное вознаграждение в сумме 600 рублей.

Оказалось, что задержанный на данный момент нигде официально не работает, а раньше он дважды привлекался к уголовной ответственности за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU