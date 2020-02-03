2020-02-03T14:41:36+03:00
Происшествия

Следователь из Петербурга отправится под суд за вымогательство взятки

Правоохранитель предлагал за вознаграждение помочь подозреваемой в мошенничестве
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге следователь отправится под суд за вымогательство взяткиВ Петербурге следователь отправится под суд за вымогательство взяткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге завершилось расследование дела о вымогательстве взятки теперь уже бывшим 39-летним следователем. Мужчина занимал должность майора юстиции, одного из территориальных следственных отделов МВД до тех пор, пока не попался на нечистоплотности. Теперь экс-правоохранителю грозит суд.

- Занимая должность майора юстиций, с сентября по октябрь 2019 года он множество раз встречался с одной женщиной, которая была подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве. Следователь требовал с гражданки взятку в размере 500 тысяч рублей. За это он обещал занизить в документах по делу сумму ущерба, причиненного подозреваемой по указанному уголовному делу, - сообщили в следственном комитете.

В итоге женщина согласилась, но перед этим связалась с полицией и рассказала о том, что следователь вымогает у нее деньги. Вечером 21 октября 2019 года она встретилась с майором в машине, припаркованной у дома 6 по улице Жарновецкого, и передала требуемую взятку – 15 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 485 тысяч рублей. Как только следователь взял пачку денег, его сразу же задержали сотрудники УСБ.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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