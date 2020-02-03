2020-02-03T15:08:06+03:00
Происшествия

Вооруженное ограбление петербурженки на улице попало на видео

Девушка пыталась отбиться от группы неизвестных мужчин, не испугавшись пистолета [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка смело отбивалась от вооруженных грабителейПетербурженка смело отбивалась от вооруженных грабителейФото: принтскрин видео.
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Полиция Петербурга раскрыла уличное ограбление местной жительницы. Около 21 часов 27 декабря 2019 года очевидица увидела, как у дома 5 на улице Белы Куна около подъезда несколько мужчин напали на девушку и вырвали сумку. При этом она услышала звуки выстрелов и позвонила в полицию. В итоге по подозрению были задержаны четверо выходцев из Центральной Азии.

- Позже поступило заявление от 29-летней петербурженки, которая работает в сети продовольственных магазинов. Она рассказала, что приехала по указанному адресу, чтобы забрать браслет, заказанный в соцсети, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Возле подъезда на девушку напала группа мужчин. Они стреляли в воздух и под ноги девушке, которая пыталась отбиться от грабителей. Однако, силой отобрав у девушки сумку, нападавшие скрылись на отечественном автомобиле, номера которых потерпевшая успела запомнить. В сумке находились денежные средства в сумме более 230 тысяч рублей, мобильный телефон и документы.

Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения. В итоге полиция задержала четверых подозреваемых в возрасте от 24 до 34 лет. Все они граждане одного из среднеазиатских государств, нигде не работают. Двое из подозреваемых не имеют регистрации в России и незаконно находятся в нашей стране. Расследование уголовного дела продолжается.

Вооруженное ограбление девушки в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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