Ребенка с подозрением на коронавирус госпитализировали в Петербурге
В Петербурге госпитализировали малыша с подозрением на коронавирус. Как стало известно в понедельник, 3 февраля, его увезли в детскую городскую больницу № 5 в выходные. Недавно он вернулся из Китая, где отдыхал вместе с мамой на острове Хайнань. Сейчас ребенок находится под наблюдением.
- На данный момент его проверяют на новый коронавирус, однако результатов еще нет, - пишет «Мойка78».
Отмечается, что детей до 5 лет с подозрением на заболевание отправляют в больницу имени Филатова, а старше – госпитализируют в Боткинскую больницу. Там уже обследовали маленьких пациентов с подозрением на вирус.
Известно, что ребенок был госпитализирован 1 февраля. Изначально у него появились признаки ОРВИ после того, как малыш вместе с мамой вернулся из Китая. На данный момент врачи оценивает состояние ребенка как удовлетворительное.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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