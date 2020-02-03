Ребенка с подозрением на коронавирус госпитализировали в Петербурге

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:58:07+03:00

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали маленького ребенка, который вернулся с мамой из Китая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Петербурге госпитализировали малыша с подозрением на коронавирус. Как стало известно в понедельник, 3 февраля, его увезли в детскую городскую больницу № 5 в выходные. Недавно он вернулся из Китая, где отдыхал вместе с мамой на острове Хайнань. Сейчас ребенок находится под наблюдением.

- На данный момент его проверяют на новый коронавирус, однако результатов еще нет, - пишет «Мойка78».

Отмечается, что детей до 5 лет с подозрением на заболевание отправляют в больницу имени Филатова, а старше – госпитализируют в Боткинскую больницу. Там уже обследовали маленьких пациентов с подозрением на вирус.

Известно, что ребенок был госпитализирован 1 февраля. Изначально у него появились признаки ОРВИ после того, как малыш вместе с мамой вернулся из Китая. На данный момент врачи оценивает состояние ребенка как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU