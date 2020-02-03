Полиция предотвратила массовую драку футбольных фанатов на Ржевке

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:07:03+03:00

У задержанных в возрасте от 14 до 34 лет обнаружили ножи, капы, бронежилет и перцовые баллоны

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Сотрудники полиции предотвратили массовую драку, которая планировалась в Петербурге. В воскресенье, 2 февраля, правоохранители получили сообщение о том, что у торгового центра на проспекте Косыгина рядом с заведением сети пиццерий, где часто собирается молодежь, готовится «побоище» с участием околофутбольного движения. Узнав об этом, стражи порядка выехали на место.

- Возле торгового центра полиция задержала и доставила в отдел для разбирательства пятерых человек в возрасте от 14 до 34 лет. Среди них были две несовершеннолетние девушки - учащаяся колледжа и восьмиклассница, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Один из задержанных оказался 23-летний лидер фанатского околофутбольного движения. Еще двое – безработные петербуржцы, один из которых ранее судим за грабежи.

При досмотре у фанатов нашли небольшой арсенал: четыре перцовых баллончика, нож, капы и бронежилет. С малолетними девочками была проведена профилактическая беседа, после их передали родителям. На парней составлены протоколы за мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU