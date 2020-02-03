2020-02-03T16:30:43+03:00
Происшествия

Очередная «газель» застряла под мостом на Южном шоссе

Чуть ранее в такую же ситуацию но на Дальневосточном проспекте попал ее старший брат
Петр КИБЕР
Поделиться:
Под мостом на Южном шоссе застрял развозной грузовик. Фото: vk.com/spb_todayПод мостом на Южном шоссе застрял развозной грузовик. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Знаменитый Мост глупости уже больше месяца не попадал в сводки ДТП. Водители и их навигаторы, наученные горьким опытом более чем 170 аварий, стараются объезжать проблемное место. Зато другие переправы города на Неве прилежно несут службу. Так, на Южном шоссе в очередной раз застрял грузовичок.

- На Южном шоссе в сторону Белевского проспекта оранжевый застрял под ж/д путями. Собирается пробка - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы произошедшего.

Пока водитель машины думал, как ему выбраться из западни, недовольные автомобилисты ждали в проезде.

Еще один инцидент произошел на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы. Здесь застрял старший брат «газели» «ГАЗон». Водитель, ехавший по правой крайней полосе не учел опускающихся сводов пролета моста и застрял под ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге арестованного адвоката обязали вернуть деньги клиенту
Кокорин вышел в основе и дважды забил в первом товарищеском матче за «Зенит-2»
В Пулково экстренно сел самолет «Варшава – Петербург» из-за неисправности системы
МФЦ Петербурга пополнятся новыми услугами для бизнеса
Суд отправил под стражу предполагаемого убийцу водителя троллейбуса в парке Александрино
В Петербурге появится служба по обучению и трудоустройству инвалидов
Депутаты ЗакСа хотят узнать о том, как в городе идет капремонт и поговорить о тарифах
Жан-Полю Готье устроили персональную экскурсию на окраине Петербурга
Смольный не знает, кто вел демонтаж СКК, но не будет разрывать контракт с инвестором
В Петербурге пройдут испытания автобуса на водородном топливе
Виталий Милонов предложил перестать ввозить в Россию китайскую еду и косметику с Aliexpress
В Кудрово неизвестный мститель измазал ручки двери авто фекалиями
Петербуржец пожаловался на коммунальщиков, которым мешает убирать мусор «прошлогодний снег»
Разрушенный СКК призвали признать памятником советской архитектуры и провести реконструкцию
Нерест налимов в Ладоге попал на видеокамеру натуралиста
Очередная «газель» застряла под мостом на Южном шоссе