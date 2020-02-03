Очередная «газель» застряла под мостом на Южном шоссе

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:30:43+03:00

Чуть ранее в такую же ситуацию но на Дальневосточном проспекте попал ее старший брат

Изменить размер текста: A A

Знаменитый Мост глупости уже больше месяца не попадал в сводки ДТП. Водители и их навигаторы, наученные горьким опытом более чем 170 аварий, стараются объезжать проблемное место. Зато другие переправы города на Неве прилежно несут службу. Так, на Южном шоссе в очередной раз застрял грузовичок.

- На Южном шоссе в сторону Белевского проспекта оранжевый застрял под ж/д путями. Собирается пробка - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы произошедшего.

Пока водитель машины думал, как ему выбраться из западни, недовольные автомобилисты ждали в проезде.

Еще один инцидент произошел на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы. Здесь застрял старший брат «газели» «ГАЗон». Водитель, ехавший по правой крайней полосе не учел опускающихся сводов пролета моста и застрял под ним.

ИСТОЧНИК KP.RU