Нерест налимов в Ладоге попал на видеокамеру натуралиста

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:32:00+03:00

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Петербургский натуралист Павел Глазков смог понаблюдать за любовными играми налимов и даже снять это таинство на камеру. В воскресенье, 2 февраля, блогер опубликовал видео, снятое на Ладожском озере. Увидеть брачный период хищников, который происходит зимой, удалось только благодаря аномально теплой погоде, так как лед на водоеме так и не встал.

- Налим нереститься на мелководье. Около самки постоянно держатся два активных самца. В радиусе метра я насчитал еще пять женихов в ожидании начала таинства. Самка заметно крупнее самцов. Во время нереста за ней ухаживают 5-10 самцов. Нерест происходит зимой и только ночью, - рассказал Глазков.

Натуралист пояснил, что самки налима нерестятся редко, раз в 2-3 года. А самцы - каждую зиму. Налим предпочитает чистые и холодные воды. Растет он медленно. Половой зрелости достигает на 4-5 году жизни. Живет по 14 лет, а иногда и по 25.

Интересно, что рыбы периодически подплывали к сапогам натуралиста, решив, что это особо крупная невеста. Но осмотрев обувь, расстроено уплывали. Ближе к утру больше десятка налимов бросились оплодотворять икру, которые оставила самка пока она пристально следила за женихами.

Блогер снял нерест налимов на Ладоге .

ИСТОЧНИК KP.RU