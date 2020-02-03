Виталий Милонов предложил перестать ввозить в Россию китайскую еду и косметику с Aliexpress

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:32:54+03:00

По словам политика, это поможет обезопасить жителей страны от нового китайского вируса

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17 000 зараженных, больше 350 смертей – новости из стран, в которых набирает силу новый китайский коронавирус, все больше и больше напоминают сводки с фронтов. На днях иноземная зараза добралась и до России – два случая заболевания были диагностированы у граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Новые меры по борьбе с инфекцией предложил сегодня, 3 февраля, депутат Государственной думы Виталий Милонов – политик хочет ограничить поставки китайских товаров.

- Инициатива не касается официальных поставок, которые массово идут из Китая, - отметил депутат. – Здесь идет речь о «полу-частных» посылках от небольших компаний – продуктах питания, косметических средствах и так далее. То есть, товарах и предметах, в которых может жить этот вирус. Мы же не знаем. Говорят, он живет 20 дней - это в человеческом теле или вне его? А если в косметике есть какие-то органические добавки?

При этом Виталий Милонов отметил, что меры по ограничению таких поставок должны быть «аккуратными», чтобы не нарушать права людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758427" frameborder="0"></iframe> Мишустин поручил депортировать зараженных коронавирусом иностранцев.Иностранных граждан, зараженных коронавирусной инфекцией, будут депортировать из России

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ИСТОЧНИК KP.RU