2020-02-03T17:15:31+03:00
Общество

Петербуржец пожаловался на коммунальщиков, которым мешает убирать мусор «прошлогодний снег»

В ответ на заявку активный горожанин получил фотографию прошлогодней зимы с сугробами [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец пожаловался на чиновников, которые отказались убирать мусор из-за "сугробов"Петербуржец пожаловался на чиновников, которые отказались убирать мусор из-за "сугробов"Фото: СОЦСЕТИ
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Житель Петербурга в понедельник, 2 февраля, пожаловался в социальной сети «ВКонтакте» на администрацию Невского района, которая неожиданно нашла снег там, где его мужчина не увидел. Горожанин рассказал о том, что оставил заявку на уборку мусора, который скопился на обочинах Русановской улицы. Для этого он воспользовался приложением «Наш Санкт-Петербург». Однако ответ администрации его крайне удивил.

- Работы по уборке мусора невозможно выполнить в связи с выпадением осадков в виде снега с промерзанием грунта. Работы по уборке мусора включены в план работ и будут выполнены в рамках месячника по благоустройству в срок до 1 мая 2020 года, - говорится в опубликованном от 31 января ответе.

Районная администрация пояснила, что не может убрать территорию из-за снега Фото: СОЦСЕТИ

Районная администрация пояснила, что не может убрать территорию из-за снегаФото: СОЦСЕТИ

Также к скрину ответа администрации приложена фотография заснеженной местности с огромными сугробами. Этому очень удивился заявитель, ведь нынешней зимой если и выпадали осадки, то не в таких количествах и быстро таяли.

Это фото заявитель получил в качестве объяснения затруднения выполнения уборки Фото: СОЦСЕТИ

Это фото заявитель получил в качестве объяснения затруднения выполнения уборкиФото: СОЦСЕТИ

К тому же на фото, которое приложил мужчина к своей заявке, снега совсем нет, а в канаве мусор плавает в воде. Из этого петербуржец сделал вывод, что администрация отказалась проводить уборку, сославшись на прошлогодний снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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