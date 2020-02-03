2020-02-03T17:32:34+03:00
Общество

В Кудрово неизвестный мститель измазал ручки двери авто фекалиями

Теперь автомобилистам придется гнать "ароматные" машины на мойку
Петр КИБЕР
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В Кудрово ручки дверей криво припаркованных машин измазали экскрементами. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Кудрово ручки дверей криво припаркованных машин измазали экскрементами. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Вопрос парковки в новых густонаселенных районах Петербурга и Ленобласти стоит достаточно остро. Водителю неугодной машины могут спустить колеса, насыпать мусор на крышу, положить бетонную полусферу на капот или даже измазать автомобиль фекалиями. Таким поступком отличился неизвестный житель Кудрово.

- В Новом Оккервиле народный мститель Калмен измазал г....м ручки у плохо припаркованных автомобилей, - пишут в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жители новостроек.

Кудровчане отмечают, что пострадавших машин было не меньше трех. Они советуют водителям парковаться аккуратнее, чтобы никому не мешать. При этом признают, что в их «муравейнике» это сделать ох как непросто.

Не остались в стороне и пользователи соцсетей, которые иронично прокомментировали инцидент: «А кто это сдеееелал? (Людвиг Аристархович); Первый раз вижу такое народное единство среди уважаемых псевдоэкспертов; А руки об себя потом вытер.»

Ну а водителям «ароматных» автомобилей остается только извернувшись попасть внутрь авто и отогнать его на мойку. До следующего раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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