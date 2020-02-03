Депутаты ЗакСа хотят узнать о том, как в городе идет капремонт и поговорить о тарифах

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:11:28+03:00

Также народные избранники планируют внести новые лекарства для больных хроническими вирусными гепатитами в федеральный перечень

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5 февраля в Мариинском дворце пройдет традиционный «Час Правительства Санкт-Петербурга», когда к депутатам приходят гости из Смольного с тем, чтобы поговорить по наиболее актуальным вопросам.

- Совет фракций Законодательного Собрания принял решение о включении в повестку дня заседания выступление вице-губернатора города Николая Бондаренко. Речь пойдет о ходе реализации программы капитального ремонта жилого фонда и тарифной политике города, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Депутаты уверены, что вопросы ЖКХ - одни из самых важных и животрепещущих для жителей Санкт-Петербурга.

Также народные избранники планируют обратиться к вице-премьеру правительства России, чтобы внести новые эффективные безинтерфероновые лекарственные средства для больных хроническими вирусными гепатитами в федеральный перечень.

ИСТОЧНИК KP.RU