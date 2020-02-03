2020-02-03T19:11:28+03:00
Общество

Депутаты ЗакСа хотят узнать о том, как в городе идет капремонт и поговорить о тарифах

Также народные избранники планируют внести новые лекарства для больных хроническими вирусными гепатитами в федеральный перечень
Петр КИБЕР
Поделиться:
Депутаты петербургского ЗакСа утвердили повестку "правительственного часа".Депутаты петербургского ЗакСа утвердили повестку "правительственного часа".Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

5 февраля в Мариинском дворце пройдет традиционный «Час Правительства Санкт-Петербурга», когда к депутатам приходят гости из Смольного с тем, чтобы поговорить по наиболее актуальным вопросам.

- Совет фракций Законодательного Собрания принял решение о включении в повестку дня заседания выступление вице-губернатора города Николая Бондаренко. Речь пойдет о ходе реализации программы капитального ремонта жилого фонда и тарифной политике города, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Депутаты уверены, что вопросы ЖКХ - одни из самых важных и животрепещущих для жителей Санкт-Петербурга.

Также народные избранники планируют обратиться к вице-премьеру правительства России, чтобы внести новые эффективные безинтерфероновые лекарственные средства для больных хроническими вирусными гепатитами в федеральный перечень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге арестованного адвоката обязали вернуть деньги клиенту
Кокорин вышел в основе и дважды забил в первом товарищеском матче за «Зенит-2»
В Пулково экстренно сел самолет «Варшава – Петербург» из-за неисправности системы
МФЦ Петербурга пополнятся новыми услугами для бизнеса
Суд отправил под стражу предполагаемого убийцу водителя троллейбуса в парке Александрино
В Петербурге появится служба по обучению и трудоустройству инвалидов
Депутаты ЗакСа хотят узнать о том, как в городе идет капремонт и поговорить о тарифах
Жан-Полю Готье устроили персональную экскурсию на окраине Петербурга
Смольный не знает, кто вел демонтаж СКК, но не будет разрывать контракт с инвестором
В Петербурге пройдут испытания автобуса на водородном топливе
Виталий Милонов предложил перестать ввозить в Россию китайскую еду и косметику с Aliexpress
В Кудрово неизвестный мститель измазал ручки двери авто фекалиями
Петербуржец пожаловался на коммунальщиков, которым мешает убирать мусор «прошлогодний снег»
Разрушенный СКК призвали признать памятником советской архитектуры и провести реконструкцию
Нерест налимов в Ладоге попал на видеокамеру натуралиста
Очередная «газель» застряла под мостом на Южном шоссе