Депутаты ЗакСа хотят узнать о том, как в городе идет капремонт и поговорить о тарифах
5 февраля в Мариинском дворце пройдет традиционный «Час Правительства Санкт-Петербурга», когда к депутатам приходят гости из Смольного с тем, чтобы поговорить по наиболее актуальным вопросам.
- Совет фракций Законодательного Собрания принял решение о включении в повестку дня заседания выступление вице-губернатора города Николая Бондаренко. Речь пойдет о ходе реализации программы капитального ремонта жилого фонда и тарифной политике города, - сообщает пресс-служба ЗакСа.
Депутаты уверены, что вопросы ЖКХ - одни из самых важных и животрепещущих для жителей Санкт-Петербурга.
Также народные избранники планируют обратиться к вице-премьеру правительства России, чтобы внести новые эффективные безинтерфероновые лекарственные средства для больных хроническими вирусными гепатитами в федеральный перечень.
ИСТОЧНИК KP.RU