2020-02-03T19:24:56+03:00
Общество

В Петербурге появится служба по обучению и трудоустройству инвалидов

К 2022 году в городе 70% инвалидов будут иметь работу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге хотят создать службу, помогающую инвалидам трудоустроиться.В Петербурге хотят создать службу, помогающую инвалидам трудоустроиться.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге может появиться специальное учреждение, которое поможет инвалидам освоить теорию различных профессий и поспособствует их дальнейшему трудоустройству. Поручение о создании такой организации губернатор Северной столицы уже направил в комитет по труду и занятости.

К 2022 году в Петербурге планируют дать работу сразу 70% молодых инвалидов, которые предварительно пройдут обучение. Сейчас в городе более 580 тысяч жителей с ограниченными возможностями здоровья. Причем, среди них более 41 тысячи человек в возрасте от 18 до 44 лет. Безусловно, многие петербуржцы из этого числа хотят работать и зарабатывать.

- Предполагается, что специалисты помогут молодым людям подобрать сферу деятельности с учетом конкретной ситуации и индивидуальной программы реабилитации, расскажут, как составить резюме и пройти собеседование, помогут спланировать маршрут до места работы, а затем и адаптироваться в новом коллективе. Помимо этого выпускников после обучения ждут стажировки, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что на сегодняшний день Петербург – первый среди городов России по количеству инвалидов, имеющих работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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