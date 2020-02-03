МФЦ Петербурга пополнятся новыми услугами для бизнеса
Многофункциональный центры (МФЦ) Петербурга расширили свой функционал для представителей бизнеса. К 80-ти услугам добавились новые шесть. Они будут интересны, прежде всего, предпринимателям, которые только планируют открыть свое дело.
- В рамках единого окна в МФЦ, предназначенных только для бизнеса, юридические лица теперь смогут открыть расчетный счет, получить электронную подпись, а также – электронное обеспечение для предоставления отчетности в налоговые и иные органы, - информирует пресс-служба Смольного.
К новым услугам добавится также информирование клиентов о различных мерах поддержки, положенным субъектам малого и среднего предпринимательства.
Добавим, что 8 из 64 центров «Мои документы» в Петербурге оказывают услуги только бизнесу. В день в такие МФЦ поступает почти 2 тысячи обращений. Наиболее эффективной считается модель многофункционального центра на базе того или иного банка.
ИСТОЧНИК KP.RU