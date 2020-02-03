МФЦ Петербурга пополнятся новыми услугами для бизнеса

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:00:11+03:00

Новый перечень услуг многофункциональных центров особенно полезен юрлицам, которые только открывают свое дело

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Многофункциональный центры (МФЦ) Петербурга расширили свой функционал для представителей бизнеса. К 80-ти услугам добавились новые шесть. Они будут интересны, прежде всего, предпринимателям, которые только планируют открыть свое дело.

- В рамках единого окна в МФЦ, предназначенных только для бизнеса, юридические лица теперь смогут открыть расчетный счет, получить электронную подпись, а также – электронное обеспечение для предоставления отчетности в налоговые и иные органы, - информирует пресс-служба Смольного.

К новым услугам добавится также информирование клиентов о различных мерах поддержки, положенным субъектам малого и среднего предпринимательства.

Добавим, что 8 из 64 центров «Мои документы» в Петербурге оказывают услуги только бизнесу. В день в такие МФЦ поступает почти 2 тысячи обращений. Наиболее эффективной считается модель многофункционального центра на базе того или иного банка.

ИСТОЧНИК KP.RU