В Петербурге арестованного адвоката обязали вернуть деньги клиенту

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:03:09+03:00

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Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал горе-адвокату, угодившему в «Кресты» вернуть деньги своему клиенту. 2 декабря 2018 года стороны заключили договор об оказании юридической помощи. Петербуржец заплатил адвокату немалую сумму – 100 тысяч рублей. Однако к выполнению обязательств защитник так и не приступил. Возмущенный клиент пошел в суд, где узнал, что его адвоката посадили в СИЗО.

Оказывается, его задержали по делу о мошенничестве с деньгами Минобороны РФ. Уголовное дело в отношении адвоката зарегистрировали еще в сентябре 2019 года и позже мужчину посадили в «Кресты». Но вдобавок к этим проблемам к нему наведался с иском обиженный клиент.

- Мужчина полностью признал вину и попросил предоставить ему отсрочку исполнения решения суда сроком на 6 месяцев. Он объяснил это тем, что во время нахождения под арестом исполнить добровольно решение суда с его стороны невозможно, денежных средств на счетах в банках и имущества, которые могли бы погасить эту задолженность, у него нет, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге суд полностью удовлетворил требования клиента адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU