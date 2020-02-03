Умерла выдающийся редактор и ветеран «Ленфильма» Фрижета Гукасян

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:26:43+03:00

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Умерла Фрижета Гукасян – заслуженный деятель искусств России и выдающийся редактор «Ленфильма». Ветеран киностудии скончалась в ночь с 1 на 2 февраля на 90-м году жизни. Причины ее смерти не сообщаются.

Всю свою жизнь Фрижета Гургеновна связала именно с «Ленфильмом» и даже жила в пяти минутах ходьбы от киностудии. Главным редактором она проработала в 1960-1990 годы. Ее профессиональные качества помогли раскрыться многим известным драматургам и режиссерам – Алексею Баталову, Алексею Герману, Динаре Асановой.

- Фамилия Фрижеты Гургеновны стоит в титрах картин «Ребята с Канонерского», «Водяной», «Как веревочка ни вьется…», «Когда разводят мосты», «713-й просит посадку», «Донская повесть», «Сегодня – новый аттракцион», «Три толстяка» и многих других. Некоторые из этих фильмов стали гордостью киностудии, - рассказали в пресс-службе «Ленфильма».

Коллеги отмечают, что Фрижета Гукасян была умным и талантливым редактором, а также доброжелательным и внимательным человеком. Прощание с ней состоится в первом павильоне «Ленфильма». Время и дату сообщат позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU