Суд Петербурга дал 10 лет тюрьмы подполковнику СК на транспорте по делу за крупные взятки

3 Февр. 2020 2020-02-03T22:02:37+03:00

В Петербурге посадили на 10 лет подполковника СК на транспорте Романа Русакова. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил за решетку на 10 лет Романа Русакова – подполковника СК на транспорте Северо-Западного следственного управления. Причин такому жесткому наказание более чем достаточно.

Во-первых, подполковник юстиции раздал направо и налево 14 дорогостоящих смартфонов от Apple. Их изъяли в рамках уголовного отдела, но щедрый, на тот момент, руководитель Ленинградского следственного отдела на транспорте подарил или продал их посторонним лицам. А один гаджет он оставил себе. Вместо оригинальных телефонов Русаков положил в сейф для хранения «липу».

Во-вторых, в мае 2018 года преступник согласился вскрыть опечатанное кафе, находившееся на барже, за взятку в 1 млн рублей. Общепит ранее закрыли из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил и противопожарных норм, но за солидную сумму дело замяли.

И в-третьих, Русаков решил помочь своему знакомому, который ранее сидел под стражей, избежать уголовной ответственности. Не за бесплатно, конечно, а за 5 миллионов рублей. Тут-то его и схватили с поличным.

- Обвинитель просил назначить Русакову 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Суд согласился со всеми положениями кроме срока лишения свободы – он просидит в ИК 10 лет, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что защита подполковника юстиции просила прекратить уголовное дело, поскольку действия Русакова якобы не подпадают под УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU