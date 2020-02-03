В пятиэтажке на Кондратьевском проспекте рухнул лестничный пролет

3 Февр. 2020 2020-02-03T22:26:50+03:00

Местные жители не знают, как подниматься и спускаться через образовавшуюся дыру

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В понедельник 3 февраля около 19:55 в одном из подъездов дома №18-20 на Кондратьевском проспекте рухнула лестница. К счастью, никто не пострадал. Перед глазами жителей подъезда возникло практически непреодолимое препятствие в виде образовавшейся дыры. На месте оперативно появились все необходимые службы, в том числе и спасатели МЧС.

- В пятиэтажном жилом доме произошло частичное обрушение лестничного марша между 1 и 2 этажами. Пострадавших нет, зона обрушения сейчас огорожена. На месте работают жилищные службы района, - прокомментировали инцидент в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

Жильцы подъезда опубликовали фото рухнувшей лестницы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По их словам, они не знают, как теперь передвигаться. Хотя, судя по опубликованным снимкам, временное решение уже есть – дыру частично закрыла приставная лестница, однако ходить по ней все равно страшновато.

ИСТОЧНИК KP.RU