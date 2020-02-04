2020-02-04T00:03:58+03:00
Дом. Семья

Упитанный, но одинокий сурок поселился в подъезде одного из домов в Мурино

Его с удовольствием подкармливали жильцы подъезда [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Неравнодушные петербуржцы сделали для сурка-сироты комфортные условия проживания. Фото: vk.com/fatandfabulousНеравнодушные петербуржцы сделали для сурка-сироты комфортные условия проживания. Фото: vk.com/fatandfabulous
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В сообществе с красочным названием «Жирен и красив» во «Вконтакте» рассказали удивительную историю о том, как в подъезде одного из домов в Мурино поселился упитанный сурок. Зверька нашли в углу возле мусоропровода. Откуда он там оказался – неизвестно. Жильцы подъезда предположили, что сурок был домашним и в какой-то момент стал не нужен хозяевам.

Чуть погодя, у сурка появился теплый домик со всеми удобствами. Фото: vk.com/fatandfabulous

Чуть погодя, у сурка появился теплый домик со всеми удобствами. Фото: vk.com/fatandfabulous

В беде пухляша не бросили и активно подкармливали хлебом и яблоками, а после ему даже соорудили подстилку с теплым переносным домиком.

- Он совершенно не боялся людей и спокойно наблюдал за ними, сидя в своем уголке, - пишут очевидцы милого постояльца подъезда.

Один день шел за другим, а хозяева сурка так и не забили тревогу, поэтому вскоре волонтеры все же отвезли толстячка в центр помощи диким животным «Велес», где ему нашли новый дом. Ветеринары проверили зверька и сказали, что он абсолютно здоров. После прохождения карантина его поместили в вольер к своему новому другу – ежику.

Судя по лайкам, животному умилились не только жильцы подъезда, но и многие россияне. Фото: vk.com/fatandfabulous

Судя по лайкам, животному умилились не только жильцы подъезда, но и многие россияне. Фото: vk.com/fatandfabulous

ИСТОЧНИК KP.RU

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Упитанный, но одинокий сурок поселился в подъезде одного из домов в Мурино
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