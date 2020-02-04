2020-02-04T01:35:26+03:00
Общество

В центре Петербурга в муках скончался кот, застрявший в узкой щели между домами

Спасатели пытались достать его целых два дня, изранив свои руки, но добраться до бедолаги не удалось [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасателям не удалось вызволить кота, застрявшего между стенами домов в центре Петербурга. Фото: vk.com/koshkispasСпасателям не удалось вызволить кота, застрявшего между стенами домов в центре Петербурга. Фото: vk.com/koshkispas
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Целых два дня спасатели ПСО «Экстремум» пытались вызволить кота, застрявшего между стенами двух домов на Коломенской улице в Петербурге. Историю с трагичным концом они рассказали в своей официальной группе во «Вконтакте». 30 января волонтеры службы «Кошкиспас» примчались по вечерней заявке к месту заключения животного. Они ожидали, что без проблем освободят заложника, но не тут-то было.

До кота невозможно было добраться, хотя спасатели самоотверженно старались изо всех сил. Фото: vk.com/koshkispas

До кота невозможно было добраться, хотя спасатели самоотверженно старались изо всех сил. Фото: vk.com/koshkispas

Животное умудрилось попасть в узкую щель около 20 сантиметров на высоте между 2 и 3 этажами. Добраться до него оказалось крайне трудно – котик находился на глубине 5 метров. Длины удавки в итоге не хватило. Во тьме вдалеке виднелись лишь глаза кота. Головой он крутил свободно и мяукал бодро, поэтому спасатели подумали, что бедолага вылезет сам, и попросили местную жительницу оставить ему корм для приманки.

- Но на следующий день кот был на месте. Началась пятичасовая эпопея в попытках достать его. Он оказался чуть ближе к краю дома, но теперь уже реально застрял. Пять часов на улице, пять часов работы удавкой, стоя на лестнице, сбитые руки, холодно… И никакого результата. Кот застрял намертво. Сдвинуть его с места так и не получилось, - рассказывают спасатели.

Лицо умершего в муках кота шокировало спасателей. Фото: vk.com/koshkispas

Лицо умершего в муках кота шокировало спасателей. Фото: vk.com/koshkispas

Под конец попыток кот затих и перестал реагировать. В 12 часов ночи волонтеры уехали по домам, а когда вернулись к месту на следующий день, то через камеру увидели, что животное, к сожалению, погибло в муках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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