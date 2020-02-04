2020-02-04T02:02:44+03:00
Происшествия

На Московском проспекте доставщик пиццы на «Ладе» снес двух гостей Петербурга

Пешеходы решили перебежать дорогу на красный свет [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В центре Петербурга доставщик пиццы сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/dorinspbВ центре Петербурга доставщик пиццы сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/dorinspb
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Днем 3 февраля на Московском проспекте у дома №18 доставщик пиццы на «Ладе Гранте» сбил двоих пешеходов, которые торопились перебежать дорогу на красный сигнал светофора.

Стаж у 20-летнего водителя идет с 2017 года. В 2018-м у него отобрали права за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В конце января 2020-го их, наконец-то, вернули, но парень угодил в ДТП, продолжив полосу невезения.

От удара машины парень и девушка получили легкие травмы. Фото: vk.com/dorinspb

От удара машины парень и девушка получили легкие травмы. Фото: vk.com/dorinspb

- Мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух людей – 23-летнего молодого человека из Москвы и 20-летнюю девушку из Тверской области, - сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы легкой степени тяжести. Их госпитализировали врачи «скорой». А вот водителю «Лады» нужно, минимум, восстанавливать разбитое лобовое стекло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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