В центре Петербурга спустя сутки вернулось отопление

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:02:33+03:00

Жители около 30 домов остались без тепла из-за нарушения на магистрали

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Практически целые сутки жители нескольких домов Центрального района Петербурга укутывались в кофты, шерстяные носки и пледы, чтобы справиться с холодом. В понедельник, 3 февраля, в социальных сетях горожане жаловались на отсутствие отопления в 30 домах. Причиной тому стало техническое нарушение на тепломагистрали на набережной канала Грибоедова. К вечеру эта проблема была исправлена.

- Специалисты обнаружили технологическое нарушение на тепломагистрали по адресу набережная канала Грибоедова, дом 95 и приступили к замене ненадежного участка, - рассказали в «Теплосети Петербурга».

Отмечается, что работы были завершены в 20:55 часов и вся циркуляция полностью восстановлена. Также в компании посетили, что на жителях близлежащих зданий ремонтные работы не отразились – здания переводили на резервную схему теплоснабжения.

Петербуржцам напомнили, что при отсутствии тепла в домах необходимо сразу обращаться в свою управляющую организацию, отвечающую за непосредственную подачу горячей воды и отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU