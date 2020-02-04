Каршеринг устроил массовое ДТП в Колпино

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:23:28+03:00

Каршеринг вылетел на встречную полосу и устроил массовое ДТП в Колпино Фото: СОЦСЕТИ

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В районе Колпино Петербурга произошла очередная авария с участием каршеринга. По уже сложившейся печальной традиции, именно водитель арендованной иномарки стал виновником массового столкновения. Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 февраля, на бульваре Победы.

Авария произошла очень странным образом. Водитель каршеринга проскочил через двойную сплошную и буквально снес «Хундай Солярис», которые ехал по встречной полосе, пригвоздив его к тротуару. Попутно автомобиль разбил «нос» движущемуся «Рено».

- У основной массы использующих каршеринг нет собственного авто. Ну, откуда им, бедолагам, набраться опыта в вождении, - саркастично отметил пользователь соцсетей.

На место аварии прибыли сотрудники дорожной инспекции и карета скорой. По сообщениям очевидцев, никому из участников аварии медицинская помощь не понадобилась. А вот машины придется чинить долго.

ИСТОЧНИК KP.RU